قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه التقى رئيس جامعة هيروشيما ونواب رئيس الجامعة، وتم الاتفاق على اقتراح التعاون في مجال علوم السلام والتركيز بشكل خاص على بحوث التسامح ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن مصر تقوم بدور كبير في مكافحة الإرهاب العالمي من أجل تحقيق السلام للشعوب وحققت إنجازات كبيرة في هذا الإطار وأصبحت تنعم بالاستقرار وعودة السياحة العالمية.

وأضاف الخشت، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء، في قاعة أحمد لطفي لاستعراض إنجازات الجامعة خلال العام الجامعي الماضي، وما تحقق في مشروع التحول لجامعة الجيل الثالث، موضحا أنه تم الاتفاق المبدئي على درجة علمية مزدوجة لمنح درجة البكالوريوس في مجال النانو تكنولوجي باعتباره من وظائف المستقبل (future jobs)، وانتهت المباحثات بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين وقع عليها رئيس جامعة القاهرة ورئيس جامعة هيروشيما.

وأكد الخشت، أن الجامعة أطلقت عدد من مشروعات البحوث التطبيقية بين أعضاء هيئة التدريس في مجالات تخدم خطة التنمية في الدولة، مشيراً إلى زيادة النشر العلمي في المجلات والدوريات العالمية المتخصصة، وقيام الجامعة بإبرام عدد من اتفاقيات التعاون البحثي والأكاديمي وتوأمة مع الجامعات الأجنبية، منوها إلى تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية هذا العام إلى جانب حصول البرامج الأكاديمية على ترتيب متقدم.