طالب حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، الحكومة بضرورة تغليظ عقوبة السائق المتعاطي للمخدرات بكافة أشكالها ومسمياتها لتصل إلى الحبس والغرامة والحرمان من ممارسة المهنة لمدة 5 سنوات على الأقل فى حالة ثبوت الحالة.

وقال عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم، إن السائق المتعاطي للمخدرات يهدد أرواح وحياة الأطفال والشيوخ والشباب لأن ما يقوم بفعله يصب على من حوله فهو يجبر الأطفال على استنشاق هواء ممزوج بالمخدر.

وتابع أن السائق لا يكترث بخطورة ما يفعله مستهترا بأرواح الركاب كأنهم دمى فى يده ومن يعترض يجد سيلا من السباب بأبشع الألفاظ لأنه وقتها يكون خارجا عن وعيه، مشيرا إلى أن الأمر انتشر بكثرة في مجتمعنا وأصبح عادة يومية يراها المواطن البسيط الذي يتنقل عبر وسائل المواصلات.

وأوضح أن سائقي حافلات المدارس منهم من يتعاطى المخدرات ويهدد أرواح فلذات أكبادنا ويهدد كيان المجتمع ككل وصفحات الأخبار مليئة بمثل تلك الحوادث.

وأكد "الشريف"، أن بعض المواقع الإخبارية المتلفزة بثت كثيرا من هذه الفيديوهات دون تحرك واضح من المسؤولين المعنيين، مشيرا إلى أن الحزب بصدد عرض الموقف على بيت الخبرة البرلمانية واتخاذ ما يلزم حيال ذلك لعرضه على البرلمان في دور الانعقاد المقبل للحفاظ على روح المواطن المصري.