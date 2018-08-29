تكثيف النظافة بمدارس إيتاي البارود في البحيرة استعدادا للعام الجديد

وجه محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بالاستعداد الجاد للعام الدراسي الجديد، المقرر له 22 سبتمبر المقبل، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل والصيانة بجميع مدارس المحافظة.

وفي السياق ذاته، نفذت إدارة إيتاي البارود التعليمية، أسبوعا للنظافة والتجميل والصيانة بجميع مدارس الإدارة، وقال فتحي الغرباوي، مدير عام الإدارة، إنه تم تخصيص هذا الأسبوع لتكثيف أعمال النظافة والتجميل والصيانة بجميع مدارس الإدارة، استعدادا للعام الدراسى الجديد، تنفيذا لتوجيهات وكيل الوزارة مشيرا إلى أن الأسبوع تضمن غسل المدارس وإعداد وتجهيز الأثاث المدرسى، وتكثيف النظافة والتجميل ودهان السبورات والأسوار وزيادة المساحات الخضراء.

وأوضح وجيه عبدالغني، وكيل الإدارة، أنه يتم متابعة تكثيف النظافة والتجميل والصيانة بمدارس الإدارة، على مدار أسبوع كامل بداية من السبت الماضى حتى غدا الخميس، عن طريق قيادات الإدارة وأعضاء مكتب المتابعة وتقويم الأداء بالإدارة برئاسة عرفة خليل، رئيس مكتب المتابعة بالإدارة، لافتا إلى أن مدارس الإدارة نفذت فعاليات الأسبوع حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب فى العام الدراسي الجديد.