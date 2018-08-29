رئيس حماية الشواطئ يستعرض الموقف التنفيذي لعمليات الإزالة

عقد المهندس محمود السعدي رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، اجتماعا مساء اليوم، مع رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بالهيئة ومديري عموم الإدارات العامة للتنفيذ للبحر المتوسط "غرب الدلتا بالإسكندرية - وسط الدلتا بكفر الشيخ - شرق الدلتا ببورسعيد - مرسى مطروح"، حيث استعراض الموقف التنفيذي لعمليات الإزالة الشواطئ تنفيذها بنطاق كل إدارة في إطار توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري.

وأوضحت الهيئة فى بيان عنها منذ قليل، أنه جرى مناقشة المعوقات والمشاكل إن وجدت لهذه العمليات سواء من النواحي الفنية أو الإدارية أو أثناء التنفيذ ووضع الحلول الممكنة لها، كما تم التأكيد على أهمية عقد اجتماعات دورية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل انتظام سير العمل.

وأكد رئيس الهيئة، ضرورة متابعة مديرو العموم لإدارات التنفيذ وحث المقاولين والشركات للتماشي مع البرامج الزمنية والتنسيق والتعاون المستمر مع كل الأجهزة المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها.

كما أكد على المهندسين مديري عموم إدارات التنفيذ بضرورة التواصل والتنسيق مع السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات والجهات المعنية فيما يخص المعاينات وتنفيذ قرارات الازالة للقري المخالفة علي شواطئ البحر المتوسط والأحمر.