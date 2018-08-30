حركة محافظين جديدة منتظرة، حسبما كشف مصدر لـ"الوطن"، يتوقع إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، وهي الحركة التي يترقبها المواطنون منذ الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد، نهاية مارس الماضي، والتي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية.

ونادرا ما يدير محافظا أمور محافظته الأم، وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز المحافظين الذين تولو منصب محافظ بالأقاليم التي ينتمون إليها:

تولى الدكتور إسماعيل طه، محافظ دمياط الحالي، شؤون المحافظة، وهو من أبناء المحافظة، وكان حلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فبراير عام 2015.

وتولى ابن محافظة الجيزة، اللواء كمال الدالي، منصب محافظ الجيزة منذ عام 2015 وحتى الآن، كما أنه قضى السنوات الأولى من عمله كضابط شرطة داخل نطاق محافظة الجيزة، وكان آخر منصب له داخل المحافظة مدير أمن محافظة الجيزة.

كما تولى الدكتور عزازي علي عزازي، هو من أبناء محافظة الشرقية، منصب محافظ الشرقية، عقب ثورة 25 يناير، إلا أنه أعلن استقالته من منصب المحافظ عقب وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم.

وكذلك تولى اللواء أحمد زكي عابدين، ابن محافظة بني سويف، وزير التنمية المحلية السابق، منصب محافظ بني سويف، بقرار من رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك عام 2006، خلفا للدكتور محمد أنس جعفر، كما تولي بعدها منصب محافظ كفر الشيخ، وهو الآن يشغل منصب رئيس العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أدى الدكتور هاني يوسف المسيري، ابن محافظة الإسكندرية، اليمين الدستورية لمنصب محافظ الإسكندرية، عام 2015، وشغل منصب المحافظ مدة عام واحد.