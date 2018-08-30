علق الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة على قرار عودته للعمل بالتلفزيون المصري، بأنه عاد بالفعل كموظف بقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لم يستقر على شكل عودته للتلفزيون المصري حتى الآن، ولم يتقرر تقديمه لبرنامج من عدمه.

وتابع: "إذا قطاع الأخبار إداني برامج أهلا وسهلا.. مدانيش برضه أهلا وسهلا، واحنا كمذيعين حققنا اسم زينا زي لعيبة الكورة سلعة والسلعة دي أي نادي بيشتري أي لاعب كورة عشان يحقق أهداف، ويحط أجوال، وأنت لما يكون عندك مذيع يحط أجوال استغله واذا ماستغلتوش ده قرارك والواحد شبع من الكاميرا ومبقاش فارق معاه".