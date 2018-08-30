قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، تأجيل الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 98 من لائحة البنك الزراعي، فيما تضمنته من وضع حد أقصى لرصيد الإجازات الاعتيادية التي يستحق العامل مقابلا نقديا عنها حتى عام 2000 لجلسة 14 أكتوبر المقبل.

كان ورثة الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر أقاموا دعواهم رقم 56 لسنة 40 دستورية، تطالب بعدم دستورية المادة 98 من لائحة البنك الزراعي المصري فيما تضمنته من وضع حد أقصى لرصيد الإجازات الاعتيادية التي يستحق العامل مقابلا نقديا عنها حتى 31 ديسمبر 2000، وفيما قصرته من حق العامل فى إثبات ما هو مستحق له من رصيده للإجازات الاعتيادية على الإثبات بالمستندات فقط دون غيرها من كافة أطراف الإثبات مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.