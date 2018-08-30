أشاد مجلس النواب، بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون لتكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومنحه ميدالية الكونجرس الذهبية، اعترافًا بإنجازاته التاريخية ومساهماته الشجاعة في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، وهي أعلى درجة تكريم يمكن لمجلس الشيوخ الأمريكي تقديمها.

ويعد الرئيس الراحل بذلك أول شخصية عربية تحصل على هذه الجائزة، وثاني شخصية إفريقية تحصل عليها بعد زعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا.

وقال مجلس النواب، في بيان صحفي، إن هذه الخطوة تعكس الدور التاريخي، الذي قام به الرئيس السادات بطل الحرب والسلام، مؤكدا أن إنجازات الرئيس السادات ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ، وشاهدا على عبقريته في خلق السلام في وقت صعب مرت به المنطقة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الشيوخ بمثابة اعتراف منهم بدور الرئيس السادات في إحلال قيم العدل والسلام.

وأوضح البيان، أن مصر، التي دشنت عملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط، لن تدخر جهدا في إطار سعيها الدءوب نحو تحقيق السلام العادل بالمنطقة، وفقا لمقررات الشرعية الدولية والمبادئ الراسخة للقانون الدولي.