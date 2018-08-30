أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حقل غاز جديد في منطقة امتياز شرق الأبيض الواقعة في الصحراء الغربية، وصرحت الشركة أن عمق البئر يصل إلى 17 ألف قدم مكعب، ويبلغ إنتاج الحقل الجديد "فارميد"، 25 مليون قدم مكعب بشكل تجريبي.

وأضافت الشركة أنها بدأت الدراسات لتطوير احتياطات الغاز في الحقل الجديد، بالإضافة إلى احتياطي بئر امتياز مليحة، لزيادة الاحتياطي المحلي لمصر من الغاز.

وقال مدحت يوسف، النائب السابق لرئيس الهيئة العامة للبترول، إن استهلاك الدولة المحلي من البترول يبلغ 6 آلاف مليار قدم مكعب يوميا، موضحا أن اكتشاف بئر إنتاجه اليومي 25 مليون قدم مكعب يعد إنجازًا كبيرًا يعمل على تحسين وضع مصر في مجال الغاز الطبيعي.

وأوضح يوسف لـ"الوطن"، أن أهمية هذا الاكتشاف أنه يساعد في تعويض تناقص الآبار القديمة التي كانت تعتمد عليها مصر بسبب قرب انتهاء العمر الافتراضي لها، مؤكدا أن هذا الاكتشاف لن يجعل مصر تستورد الغاز الطبيعي ولن تواجه فيه أي أزمات، وسيساعد على الاكتفاء الذاتي.

بينما قال سيف عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة "تاون جاس" السابق، إن أي اكتشافات جديدة تساعد في تحسين الاحتياطي من الغاز وهو ما يعمل على خفض الاستيراد من الخارج وبالتالي توفير العملة الإجنبية.

وأوضح عبدالفتاح لـ"الوطن"، أن 60% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يستخدم في إنتاج الكهرباء، وهذا الاكتشاف سيساعد على تطوير قطاع الكهرباء في الدولة، موضحا أن خلال نهاية العام الجاري سيكون لدى مصر احتياطي كبير من الغاز الطبيعي.