بالفيديو| أمينة تنافس مارك أنتوني ونيكي جام على "التفاحة الذهبية"

أعلنت إدارة Big Apple Music Awards، منذ قليل، عن ترشيح المطربة أمينة، للتنافس على جائزة أحسن مطربة شعبية، وذلك في الحفل الموسيقي الأضخم المقرر إقامته هذا العام في لوس أنجلوس، وتحديدا على مسرح الدولبي والذي يقام عليه حفل الأوسكار كل عام.

وسيجري توزيع جوائز هذا الحدث الموسيقي، يوم 23 نوفمبر المقبل، وسط حضور كبير لصناع الموسيقى من مختلف أنحاء العالم.

وهذه هي المرة الأولى التي تترشح فيها أمينة لنيل الجائزة، وذلك بعد نجاحها خلال الفترة الماضية، من خلال تقديمها العديد من "السنجلات والأغاني الجديدة والمختلفة".

ويتنافس على جوائز الـBAMA، عدد كبير من النجوم العرب إلى جانب نجوم العالم، ومنهم "كاظم الساهر ونوال الزغبي وراغب علامة وأنغام وهيفاء وهبي وآمال ماهر وعاصي الحلاني وتامر حسني ومحمد عساف ودنيا بطمة والشاب خالد ومحمود الليثي ونادر حمدي وحسين الجسمي" أمام "نيكي جام ومارك أنتوني ودافي وشيريل وكايت ريان".

ويحضر الاحتفال، الذي سيقام في مسرح الأوسكار، معظم الفنانين المشهورين في كل منطقة، بما في ذلك أوربا وروسيا وإفريقيا وأستراليا وإيران وأمريكا الجنوبية ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يجري تكريم عدد من النجوم، خلال الحفل، عن إنجازاتهم في عالم الموسيقي.