فتاة ترسم إعلامية بـ"البن".. والأخيرة: "مش محوج"

عرضت الإعلامية منة فاروق، خلال برنامجها "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، تقريرًا تلفزيونيًا عن فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، ترسم باستخدام المواد الغذائية.

وأبرزت فاروق صورة رسمتها لها الفتاة "شيماء" باستخدام البن، وقالت مازحةً: "بشكرك يا شيماء، بس البن مش محوج يا شيماء".

وقالت شيماء: "كنت بحب أرسم شخصيات كرتونية، بالصلصة والكركم والعسل والنوتيلا والملوخية الناشفة، وأول رسمة بدأتها كانت أوباما".

وتابعت: "لا أستخدم الفرش، لكن أستخدم عصيان الشيش طاووك"، مضيفة: "رسمت محمد صلاح عندما كان يلعب في كأس العالم تشجيعًا له، كما رسمت شارلي شابلن بالقهوة، لأنني كنت أحب مشاهدة أفلامه".