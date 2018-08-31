قال الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، إن مهمة المحافظ مهمة ثقيلة لأن الملفات متعددة، مشيرا إلى أن التكليفات من الإدارة السياسية كانت واضحة وصريحة بتحسين جميع الخدمات وأن يشعر المواطن على أرض الواقع بالتحسن في جميع الخدمات من صرف صحي ومياه وكهرباء وطرق.

وأضاف عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن تكلفات القيادة السياسية تتطلب من المحافظين أن يكون لهم زيارات ميدانية وتقييم للوضع على الطبيعة ووضع خطط طويلة الأمد لإصلاح البنية التحتية في المحافظات وتحسين الخدمات ومراقبة الخطوات في الإدرارت التنفيبذية.

وتابع عبد الحليم أنه يجب أن يحدث تحسن في جميع الخدمات على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة باستغلال كل طاقات المحافظة، بدءا من الأراضي والشواطئ وغيرها وعدم التفريط في الأراضي المهمة للمحافظة، وعمل مبادرات وحلول غير تقليدية ووضع خطة لإصلاح شامل لكل المرافق، وإيصال المعلومة للمواطن بشفافية ودقة.

وأكد عبد الحليم أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين المواطنين والقيادة التنفيذية بكافة الميادين، مؤكدا أن القانون واضح وصريح بخصوص التعدي على الأراضي الزراعية، ولابد أن يكون هناك تطبيق حاسم للقانون لأنه هو الذي سيحافظ على هذه الأراضي.