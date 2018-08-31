لقي موظف بالمعاش مصرعه، اليوم الجمعة، بعد أن صدمته سيارة في أثناء عبوره الطريق الصحراوي، أمام مدخل مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.

تلقّى اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور قسم شرطة غرب النوبارية، بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي أمام مدخل مدينة النوبارية.

وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبيَّن أنه أثناء عبور "د ال ج" 66 عاما، بالمعاش، ومقيم بمدينة النوبارية، الطريق الصحراوي، صدمته سيارة نقل قيادة "ر ع م" 33 عاما، سائق ومقيم بمحافظة كفرالشيخ، مما أدى لوفاته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النوبارية.

وبسؤال قائد السيارة، قرر بمضمون ما تقدم، وبسؤال شقيق المتوفى "ح ج ال د" 22عاما، طالب ومقيم بنفس الناحية، قرر بمضمون ما تقدم ولم يشتبه في وفاته جنائيا، وحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.