أصيب 14 شخصا إثر وقوع حادث تصادم سيارة مع أتوبيس أمام قرية بدر بالساحل الشمالي.

وتلقى اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالساحل الشمالي بين سيارة وأتوبيس أمام قريه بدر وسقوط 14 مصابا.

ونقلت الإسعاف جميع المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي، وهم رضا محمد شعبان 28 عاما، ورباب ربيعي علي 25 عاما، وهالة جمال جمعة 33 عاما، ومحمد يوسف محمد 30 عاما، والسعيد جمعة جمعة 45 عاما، وريمون رزق سعد 36 عاما، وعبدالغفار عبدالغفار حامد 27 عاما، وأيمن منير إسحاق 33 عاما، ورامي السيد سعد 38 عاما، وعطية محمد عبدالجواد 30 عاما، وهاني شاكر عبدالله 26 عاما، وكرلس إسحاق وليم 18 عاما، وزكي فايز زكي 31 عاما، ومينا فايز زكي 28 عاما، وجارٍ إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بالمستشفى بإشراف الدكتور محمد ظريف مدير مستشفى العلمين.