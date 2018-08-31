تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمجالس المدن والقرى ومديرية الري من إزالة 41 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وتلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة شارك فيها مجموعات من قوات الأمن وضباط المراكز والأقسام بإشراف العميد عبد الحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والري، أسفرت عن تنفيذ 40 حكما وقرارا قضائيا وإداريا.

وفي مركز شرطة أخميم نفذت 12 حالة تعدٍ على منافع الري والصرف، وفي مركز شرطة سوهاج نفذ 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وفي مركز شرطة المراغة نفذ قرارا إزالة، وفي مركز شرطة ساقلته أزيلت 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية والري، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتصرف.