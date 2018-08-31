تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، مزادًا علنيًا لبيع سيارات وبضائع حكومية، خلال جلسة مزاد 5/9/2018.

ويشمل المزاد بيع سيارات ملاكي ماركات فيات، ونيسان، وحيب شروكي، ورينو، وتويوتا، روهيونداي وكيا برايد، وغيرها، بجانب بضائع حكومية تشمل حديد خردة، وأجهزة طبية، وأجهزة كمبيوتر، ومراوح، وغيرها

وتقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة، وتبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، نظير مبلغ 300 جنيه، شرط لدخول المزاد، ويتم سداد 30% من القيمة للبضائع فور رسو المزاد، وباقي الثمن خلال 15 يوم.