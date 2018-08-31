شهدت مدينة سانت كاترين، مساء اليوم، تساقط أمطار خفيفة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وقال مصدر بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، إن الأمطار كانت خفيفة ولم تتجاوز مدة تساقط الأمطار 15 دقيقة، مؤكدًا أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى، وجار التأكد من تطهير جميع مخرات السيول تحسبا لحدوث طوارئ، بالإضافة إلى نشر عدد من الحملات المرورية على طول الطريق الرئيسية بالمدينة للحد من سرعة السيارات منعا لحدوث أي حوادث.

وأضاف المصدر، أن جميع الطرق تعمل ولم يتم إغلاق أيا منها، مهيبا بجميع سائقي السيارات توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة.