تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أخميم بسوهاج، من إلقاء القبض على 6 أشخاص كونوا تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقات الخردة، وأقروا بارتكابهم 6 وقائع سرقة وضبط بحوزتهم كمية من المسروقات.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الرائد إبراهيم صقر، معاون مباحث مركز شرطة أخميم، بورد معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم مفادها قيام كلاً من "جمعة. ك. ك. ب"، 27 عامًا، عامل و5 آخرين وجميعهم يقيمون دائرة المركز بتكوين تشكيلاً عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الخردة متخذين من دائرة المركز والمجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى إعداد عدة أمكنة أسفرت أحداها عن ضبط المتهمين وبحوزتهم "6 خزانات فريون، و4 مواتير غسالات، و5 مراوح سقف، وكمبروسر هواء، 8 أوان غسيل، وخزان هواء سيارة، وشفاط، ومثبت كهرباء، وأسطوانة بوتاجاز، وغسالة".

وبمواجهتهم أقروا بأنها من متحصلات السرقة، وأضافوا بارتكابهم 6 وقائع سرقة محرر عنها بلاغات.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وحرر عن ذلك المحضر رقم 2679 إداري المركز لسنة 2018.