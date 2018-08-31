قتل شرطيين عراقيين في هجمات للإرهابيين

قتل شرطيان عراقيان وأصيب ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي بجروح في هجمات شنها أمس، مسلحون قرب الحويجة التي كانت معقلا لتنظيم داعش قبل أن تستعيدها القوات الحكومية قبل عام، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وقال مسؤول طلب عدم كشف هويته اليوم، إن "انتحاريًا يحمل حزامًا ناسفًا اقتحم، صباح الخميس، بسيارة مفخخة نقطة مراقبة للشرطة الاتحادية في مدخل بلدة العباسي" قرب الحويجة التي تبعد 250 كيلومترًا شمالي بغداد.

وأضاف المسؤول: "قتل شرطيان وأصيب آخر بجروح".

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته أصيب ثلاثة من مقاتلي الحشد الشعبي بجروح في انفجار ببلدة الرياض القريبة أيضًا من الحويجة، بحسب ما أفاد مصدر أمني آخر.

وقتل 11 شخصًا الاربعاء، في اعتداء انتحاري بسيارة مفخخة في مدينة القائم الواقعة على بعد 340 كلم غرب بغداد.

وبحسب الخبير هشام الهاشمي لا يزال هناك نحو الفي مسلح جهادي في العراق بينهم نحو مئة اجنبي.