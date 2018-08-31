أكد اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الملاحة البحرية منتظمة بجميع موانئ البحر الأحمر، وأن غرفة العمليات المركزية بالهيئة لم ترصد أى معوقات تؤثر على حركة الملاحة، مضيفا أن ميناء نويبع البحري أنهى استعداداته لاستقبال العديد من أفواج الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية عبر الخط الملاحي "نويبع - العقبة".

وقال "أبو سنة"، لـ"الوطن"، إن غرفة العمليات بالهيئة لم تتلق أي شكاوى من قبل الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة عبر الخط الملاحي "نويبع - العقبة"، تفيد بوجود معوقات فى إنهاء الإجراءات، مؤكدًا أن السلطات المصرية والأردنية يؤدون بواجبهم على أكمل وجه ممكن.

يذكر أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، سوف يستقبل العديد من أفواج الحجاج، العائدين من الأراضي المقدسة صباح غدا السبت، للأطمئنان على حالتهم الصحة، وتقديم كافة الخدمات المميزة لهم، لحين عودتهم إلى منازلهم.