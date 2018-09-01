زين الدين عن تصريحات الدسوقي: "مزور للتاريخ".. والأخير: "ده داخل يردح"

نشبت مشادة كلامية بين الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، وأستاذ التاريخ عاصم الدسوقي، بعدما رفض الأخير إطلاق لقب "زعيم"، على كل من سعد زعلول ومصطفى النحاس، زعيمي حزب "الوفد" الراحلين، خلال تصريحات لموقع "الوطن".

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واتهم زين الدين، الدسوقي، في مداخلة هاتفية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، بتزوير التاريخ، بعدما سحب "لقب الزعيم" من النحاس وزغلول، قائلا إن "الشعب هو من أطلقه عليهما".

واعتبر زين الدين، أن المؤرخ يكتب التاريخ وفق وجهة نظره، التي وصفها بـ"الناصرية"، نسبة للرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

فيما هاجم أستاذ التاريخ، رئيس تحرير جريدة الوفد، قائلا: "ده داخل يردح"، متابعا: "مصطفى النحاس إزاي يبقى زعيم، وهو قبل الوزارة بإرادة إنجليزية في حادث قصر عابدين، ولا هو عشان من الوفد يبقى لازم يكون كويس".