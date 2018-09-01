في ذكرى وصوله للحكم.. صور نادرة من حياة القذافي وبعض متعلقاته الخاصة

49 عاما مضت على ذكرى وصول العقيد معمر القذافي أول سبتمبر 1969 إلى سدة الحكم، بعدما انقلب على الملك محمد إدريس السنوسي.

وأجلى القذافي القواعد الأمريكية والإنجليزية عن الأراضي الليبية، بعد نجاح ثورة الفاتح، وأصدر قانونا يمنع تناول الخمور وبيوت الدعارة، كما ألغى الدستور وأصدر إعلانا دستوريا.

وتستعرض "الوطن" صورا غير شائعة من حياة العقيد الراحل معمر القذافي الشخصية والسياسية:

صور شخصية تجمع معمر القذافي بعائلته

القذافي في مرحلة الشباب مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات

القذافي مع الرئيس جمال عبدالناصر ديسمبر 1969- المغرب

القذافي وفيدل كاسترو عام 1977- طرابلس

صداقة جمعت بين الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا ومعمر القذافي

وفيما يلي بعض مقتنيات القذافي الشخصية:

الخنجر الخاص بالرئيس القذافي

المسدس الخاص بالقذافي