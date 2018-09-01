لقي شخصان مصرعهما، وأصيب سائق، إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي "سوهاج– البحر الأحمر"، باتجاه أسيوط، بسبب انفجار أحد إطارات السيارات، وتم نقل الجثتين والمصاب لمستشفي سوهاج العام والتعليمي، ورفع آثار الحادث من الطريق.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي "سوهاج- البحر الأحمر"، اتجاه أسيوط، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "هـ و 4567" قيادة (أحمد عبدالباسط أحمد يوسف- 27 عاما- حاصل علي بكالوريوس نظم معلومات)، ويقيم دائرة مركز قوص بقنا بالطريق، انفجر الإطار الأمامي الأيمن ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن ذلك وفاة كلا من قائد السيارة (بكر محمود عبدالهادي- 28 عاما- عامل) ويقيم بذات الناحية، وإصابة (شعبان السيد حجاج- 40 عاما- سائق) من مستقلي السيارة بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

نقلت الجثتين والمصاب لمستشفيي سوهاج "العام، التعليمي".

بسؤال المصاب نفى الشبهة الجنائية، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3793 إداري المركز لسنة 2018، وجارِ العرض علي النيابة العامة.