تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
لأول مرة.. "أقفاص للبشر" داخل حديقة حيوانات
الجداوي لـ«الوطن»: سأقدم فقرة «اسألوا رجاء» ببرنامج عمرو أديب على MBC
السيسي ونظيره الصيني يشهدان توقيع اتفاق منحة لتصنيع قمر صناعي مصري
غلق مستشفى تخصصي بمطروح لمدة شهر بسبب وفاة حالة به
نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية برقم الجلوس
اختطاف أم وأطفالها في الأقصر.. والزوج يُبلغ الشرطة
اختيارات الوطن
بعد استقباله للسيسي.. تعرف على الرئيس الصيني شي جين بينج
بالصور| جولة في قاعة الشعب الكبرى التي تحتضن لقاء السيسي بنظيره الصيني
"المعاهد الأزهرية" يعلن مواعيد الاختبارات النهائية لمسابقة معلم مساعد
جامعة القاهرة تعلن عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس
حظك اليوم السبت 1 سبتمبر.. "برجك بيقول إيه النهارده؟"
ما تيجي نخرج| "جنان" بـ"رووم آرت" و"حدث في بلاد السعادة" بمسرح السلام
الأكثر قراءة
علاء مبارك عن صحة الرئيس الأسبق: الحمد والشكر لله.. الوالد بخير
بالفيديو| دينا الشربيني ترقص على أغاني عمرو دياب في حفل بالساحل
في ذكرى وصوله للحكم.. صور نادرة من حياة القذافي وبعض متعلقاته الخاصة
بالفيديو| اللقطات الأولى من زفاف الفنان أحمد مجدي.. والده يرقص فرحا
عاجل| السيسي يصل إلى بكين في زيارة رسمية تستمر 4 أيام
أب يستغيث بسبب تعاطي ابنه لـ"الاستروكس": "باع النيش.. ومعرفتش أعالجه"
خبراء يوضحون سبل استفادة مصر من قمة "فوكاك" الصينية
رامي جمال ينجو من الموت هو وزوجته
عاجل| محمد عرفان مستشارًا لرئيس الجمهورية للحوكمة والبنية المعلوماتية
عاجل| زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب إيران
سامي عبدالرحمن: كنت بقبض 33 ألفا.. والقرموطي: "متقولش للمدام"
إصابة 7 في حادث على طريق "بني سويف - أسيوط" الزراعي
عاجل