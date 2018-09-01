تقدم النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول إجراءات الوزارة للتأكد من جاهزية الجامعات لتطبيق نظام "التعليم الإلكتروني المدمج".

وقال "بركات"، في بيان اليوم، إن نظام "التعليم الإلكتروني المدمج" يعد بديلا تقدمه الوزارة إلى الراغبين في استكمال تعليمهم الجامعي بعد قرار الأعلى للجامعات بالغاء نظام التعليم المفتوح منذ نحو عامين، نظرًا لعدم قدرة نظام التعليم المفتوح على تقديم محتوى علمي جيد يؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل.

وتساءل النائب، عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة للرقابة على المعايير الواجب توافرها لاعتماد نظام التعليم الإلكتروني المدمج بالجامعات المختلفة، والذي يتضمن الأساتذه الجامعيين والمحتوى العلمي اللائق، في ظل وجود بعض الجامعات المخالفة للشروط.

وطالب النائب، بتشديد الرقابة على الجامعات والتأكد من استيفائها للشروط الواجب توافرها لتطبيق نظام "التعليم الإلكتروني المدمج"، ومن ثم إصدار قرار وزاري للجامعة للبدء فى تطبيقه، مشددًا على عدم الانجراف وراء الجامعات التي تعلن عن برامج تعليمية غير معتمدة.