يشهد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدا الأحد، أولى فعاليات الموسم التدريبي 2018 - 2019 لأكاديمية الإعلاميين الأفارقة بافتتاح الدورة الأساسية الثالثة والأربعين للإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة الإنجليزية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية بماسبيرو.

وينظم هذه الدورة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية وتستمر لمدة 7 أسابيع وحتى 18 من أكتوبر المقبل.

ويحضر حفل الافتتاح، أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وصالح الصالحي عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب.

يبلغ عدد المرشحين لحضور الدورة التدريبية 27 إعلاميًا من 11 دولة إفريقية وهي: "أريتريا، جامبيا، ليبيريا، مالاوي، نيجيريا، سيراليون، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، رواندا، أثيوبيا".

ويعقد المجلس برنامج تدريبي يحتوي على محاضرات نظرية على أيدي كبار الصحفيين والسياسيين وأساتذة الجامعات في الصحافة والإعلام، وأيضا التدريب العملي والزيارات الميدانية التي تشمل زيارة إلى مقار الصحف القومية ومدينة الإنتاج الإعلامي والقمر الصناعي المصري "النايل سات"، وزيارة إلى بعض كليات الإعلام بالجامعات المختلفة، بالإضافة إلى البرنامج الترفيهي والسياحي بزيارة أهم المعالم التاريخية في مصر مثل الأهرامات والقلعة ومجمع الأديان.