قال أحمد صالح، رئيس القطاع المصرفي ببنك ناصر الاجتماعي، إن أساس العمل المصرفي للبنك منذ نشأته عام 1972 هو خدمة النشاط الاجتماعي.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "الحياة في مصر" على شاشة فضائية "الحياة" أن "البنك بدل إعطاء قروض فقط بدأنا نتجه للمشروعات لرفع المستوى المعيشي للناس".

وتابع رئيس القطاع المصرفي ببنك ناصر الاجتماعي، أنه في نوفمبر الماضي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "مستورة" بالاشتراك مع صندوق تحيا مصر، و"المبادرة لما بدأت صرفنا 196 مليون جنيه لـ 12220 أسرة استفادت إنها بدل الإعانة أخدت قرض".

واستكمل: "إحنا مسلفناش حد فلوس في المبادرة دي، إحنا بنجيب الست ونبحث مشروعها، ونعطيها قرضا دون فوائد، ونأخذ منها مصاريف إدارية فقط 3.5%".