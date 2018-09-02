مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء يوزع 150 حقيبة مدرسية على الطلاب

وزع اللواء عبدالمطلب الدسوقي، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة سيناء، واللواء أحمد أبوعقيل، مدير أمن جنوب سيناء، حقائب مدرسية على الطلاب بنادي ضباط الشرطة بمدينة طور سيناء، ضمن فعاليات مبادرة "كلنا واحد".

وهنأ مساعد أول الوزير لمنطقة سيناء الأهالي بقرب العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن الهدف من هذه الاحتفالية هو توزيع الحقائب المجانية للأسر المعيلة والأيتام والبالغ عددها 150 حقيبة.

وأكد مدير أمن جنوب سيناء استمرار تفعيل الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة وتوطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المواطنين والمؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة، لاسيما طلبة المدارس بكل المراحل التعليمية.