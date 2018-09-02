هاجم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مجددا.

وعلق ساويرس، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ردًا على دفاع الكاتب الصحفي والنائب البرلماني مصطفى بكري: "سجن وتعذيب وصلاح نصر= قال حرية وديموقراطية قال".

سجن و تعذيب و صلاح نصر = قال حرية و ديموقراطية قال ... https://t.co/U6orc2bO0b — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

وأثار ساويرس الجدل، أمس، بعدما هاجم عبدالناصر، ردًا على أحد متابعيه، الذي سأله عن جدوى التأميم: "مفيش أسباب، مزاج الزعيم الخالد على أساس أن نضحي بالأغنياء والطبقة العليا من أجل الطبقات الفقيرة، على أساس إن هو ده الحل العبقري للاقتصاد فخرب البلد وكتم الحريات".