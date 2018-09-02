بدأت احتفالات مولد العارف بالله جلال الدين السيوطي بحي غرب أسيوط، أمس، وتستمر على مدار 15 يومًا، وتضم ابتهالات وأناشيد دينية ودروس بمشاركة الآلاف من أبناء الطرق الصوفية من مختلف المحافظات.

ويحيي الليلة الختامية كبار المنشدين ومداحي النبي صلى الله عليه وسلم وسط توافد الآلاف من محبي الشيخ ومريدينه الذين يزورون مقام الشيخ ويتسمتعون بالإنشاد الديني.

والشيخ جلال الدين السيوطي هو عبدالرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد سابق الدين بن الخضيري الأسيوطي، ولد في الأحد غرة شهر رجب من سنة849هـ، الموافق 10 سبتمبر من عام 1445م. وكانت أسرته أشتهرت بالعلم والتدين، وكان أبوه من العلماء الصالحين ذوي المكانة العلمية الرفيعة التي جعلت بعض أبناء العلماء والوجهاء يتلقون العلم على يديه.