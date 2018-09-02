أعلن المهندس نبيل الطيبي، رئيس مركز ومدينة أسيوط، عن استمرار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة بالقرى والنجوع وحل مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية بالمدارس.

وأشار إلى أنه جارى طرح وتحصيص 9 مدارس جديدة بقرى المركز بالإضافة إلى إنشاء مجمع مدارس بقرية الزاوية تنفيذًا لرؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة.

وأوضح، جرى طرح 3 مدارس في يونيو الماضي، وجاري تخصيص أراضي لإنشاء 6 مدارس أخرى، بعد الحصول علي الموافقات اللازمة، معلنًا، موافقة وزير الزراعة على إنشاء نقطة شرطة على مساحة 2444 مترا، وإنشاء مجمع مدارس على مساحة 5 آلاف و863 مترا، بقرية الزاوية بالإضافة إلى إنشاء مدرسة تجريبية لغات على مساحة 3725 مترا بقرية الزاوية بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك وإستكمال نقطة إطفاء القرية فضلاً عن استكمال مجمع خدمات قرية درنكة وإنشاء حديقة عامة بقرية إسكندرية التحرير.

وفي سياق آخر أشار "الطيبى" إلى رصف طريق من مصنع السماد إلى قرية "منقباد" شمالاً إتجاه قرية العدر وبهيج وجنوبًا في اتجاه الوليدية ومنطقة الأزهر، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ خطة عاجلة للانتهاء من أعمال الرصف وإزالة المطبات بالشوارع الرئيسية ورفع كافة المخلفات والإشغالات من الشوارع والميادين وتسهيل حركة المرور ومنع الاختناقات المرورية.