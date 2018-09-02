عُقد الاجتماع الأمني الرباعي بين العراق وإيران وروسيا وسوريا في وزارة الدفاع العراقية من أجل زيادة التنسيق الأمني والاستخباراتي بين هذه الدول لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي لا يزال يشن هجمات.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها: "استقبل وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي نواب رؤساء الأركان الروسي والإيراني والسوري وبحث معهم، "زيادة تعزيز التعاون والتنسيق الأمني والاستخباري"،وفقا لما ذكرته وكالة "رووداو"الكردية.

وشكلت الدول الأربع غرفة عمليات مشتركة لملاحقة تنظيم "داعش" الذي تمكن العراق من طرده من جميع المدن لكنه لا يزال في منطقة صحراوية على الحدود العراقية السورية.

ووفقاً للخبير في شؤون الجماعات الإسلامية هشام الهاشمي، نحو ألفين من الجهاديين العراقيين مع نحو مئة من الأجانب في أربع مناطق داخل العراق. وقبيل انطلاق الاجتماع، قال وزير الدفاع العراقي، عرفان الحيالي، إن "انتصار بلادنا على داعش هو انتصار العالم كله على الإرهاب الذي كان يمثل تهديداً على السلم العالمي"، وفق ما أورده بيان لوزارة الدفاع العراقية.

وأضاف على هامش استقباله معاوني رؤساء أركان التحالف أنه "كان لزاماً على العراق أن يستثمر هذا النصر بتكثيف جهوده الاستخبارية بالتعاون مع دول العالم للقضاء نهائياً على الخلايا النائمة للإرهاب".

من جهته، قال ضابط برتبة مقدم في وزارة الدفاع، للأناضول، طالباً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "الاجتماع الرباعي يرأسه رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عثمان الغانمي بمقر التحالف الرباعي في بغداد". وأضاف أن "الاجتماع سيتناول تنسيق الجهود الاستخباراتية لملاحقة خلايا داعش التي تنشط في المناطق السورية القريبة من الأراضي العراقية" ولفت إلى أن "الاجتماع يستغرق يومين (السبت والأحد)".

ويتواجد في العراق منذ نحو عامين العديد من المستشارين الإيرانيين بطلب من بغداد لمساعدة القوات الاتحادية في حربها على داع التي انتهت نهاية العام الماضي. وأعلن العراق، في ديسمبر الماضي، استعادة جميع أراضيه التي سيطر عليها «داعش» في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، إثر حملات عسكرية متواصلة منذ 3 سنوات بدعم من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة. غير أن التنظيم ما زال يملك خلايا نائمة منتشرة في معظم أرجاء العراق، كما أنه لا يزال يحتفظ بموطئ قدم في سوريا على حدود العراق.