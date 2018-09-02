افتتح الأستاذ الدكتور أشرف عبد الحفيظ، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، فعاليات الإسبوع التدريبي الأول الذي تنظمه الجامعة، ويستمر حتى اليوم الخامس من سبتمبر الجاري، بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

وقال الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، في كلمة له،مساء اليوم، إن البرنامج التدريبي يستهدف جميع العاملين بجامعة الفيوم، والذي يأتي مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، ويسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف، تشمل مناقشة الامتحانات، والكونترولات، والقواعد والقوانين المنظمة لذلك، والمدن الجامعية، وحقوق وواجبات الطالب الجامعي.

وأضاف نائب رئيس الجامعة السابق، أن البرنامج يهدف أيضًا إلى تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والطلاب، واللائحة الدراسية، لطلاب المرحلة الجامعية الأولى بنظام الساعات المعتمدة، والبرامج الجديدة في إطار تنمية الموارد الذاتية بما يحقق في النهاية النهوض بالعملية التعليمية بجامعة الفيوم، وتوفير الإمكانيات لخريجيها من أجل المنافسة القوية في أسواق العمل المختلفة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة السابق، أن البرنامج يشرف على تنفيذه قطاعات شئون التعليم والطلاب، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، بالإضافة إلى الشئون المالية والإدارية بالجامعة، وذلك بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، بحضور الدكتور وليد علي، مدير المركز وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويستهدف البرنامج وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، ومنسقي الأنشطة الطلابية بالكليات.

وأوضح أن القطاعات المختلفة بالجامعة تسعى إلى التكامل والتعاون المستمر، وأن البرنامج يتكون من سلسلة متتالية من البرامج التدريبية التي تشمل تسويق خدمات الجامعة، واستخدام الأساليب العلمية، والفنية الحديثة في رفع الكفاءة الإنتاجية، والسياسة العامة لإنشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص، بالإضافة إلى إدارة الأزمات في المؤسسات بما يعود بالنفع على جامعة الفيوم عامة وجميع العاملين بها على وجه الخصوص.