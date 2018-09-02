انطلقت فعاليات المؤتمر الدولى العلمي السابع "محاربي السرطان والالتهاب الوبائى الكبدى"، اليوم، الذى تنظمه كلية الصيدلة بجامعة طنطا، ويستمر لمدة يومين، وذلك تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتورة نهلة العشماوى، عميد كلية الصيدلة، والدكتورة أمل كباش، وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب.

وافتتح المؤتمر كلا من الدكتور الرفاعي مبارك، نائب الجامعة لشئون لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى الشيخ، نائب الجامعة للدراسات العليا، والبحوث بمشاركة الدكتورة كاميليا أبو السعود، وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني دنيا، نقيب الصيادلة بالغربية، والدكتور مصطفى سلام، نقيب الصيادلة بالمنوفية، والدكتور فتح الله الشرقاوي، ممثل النقابة العامة للصيادلة، وبمشاركة لفيف من الأساتذة والباحثين بمجال العلوم الصيدلية من الجامعات المصرية وحشد طلابى من مختلف كليات الصيدلة.

وقال الدكتور الرفاعي مبارك، نائب الجامعة لشئون لشئون التعليم والطلاب، إن المؤتمر يهتم بالصحة التي تضعها الدولة على رأس أولوياتها إلى جانب التعليم، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة فى إيصال الرسائل التوعوية، والتثقيفية لجميع أفراد المجتمع بهدف الوقاية من السرطان وفيروس سي ومكافحتهما بالفحص المبكر دون خوف أو تردد.

وأكدت عميد كلية الصيدلة أن المؤتمر يأتي ضمن مسيرة العطاء اللامحدود التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة أن مرض السرطان مشروع قومي يتبناه "صندوق تحيا مصر" للقضاء نهائيًا على هذا المرض؟

وعن أهداف المؤتمر قالت إن المؤتمر يهدف إلى تحقيق أهداف عدَّة منها نشر التوعية بمخاطر مرض السرطان، والالتهاب الوبائى الكبدى، وتوجيه رسالة تعاضد وتكاتف إلى المصابين بالمرض، كما يهدف المؤتمر إلى تشجيع المؤسسات المختلفة على تقديم العون إلى المصابين بمرض السرطان، وتخفيف آلامهم، وتقديم النصائح والاستشارات لذوي المرضى من الأسر والأصدقاء.