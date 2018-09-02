الـ"توك توك الطائر".. فكرة بدأت من الدقهلية ونفذها رئيس وزراء باكستان

سخر الكثيرون من فكرة الـ"توك توك" الطائر التي طرحها منذ عامين نائب سابق بالدقهلية، إلا أنها أصبحت حقيقة علي يد رئيس وزراء باكستان بعد أن أعلن توفيره للنفقات واستخدام "توك توك" طائر بدلا من الهيلوكوبتر في تنقلاته ما بين مقر إقامته وعمله.

وقلت تقارير صحفية من بينها تقرير لـ"بي بي سي" عن وزير الاستعلامات الباكستاني قوله: إن كلفة التنقل باستخدام المروحية لا تتجاوز ما يعادل 0.34 من الجنيه الإسترليني للكيلومتر الواحد، وقال إنه وجد هذه المعلومة في محرك البحث جوجل".

وواجهت رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان موجهة من الانتقادات بسبب إعلانه قبل انتخابه عن حملة لإزالة مظاهر البذخ حول الموظفين الكبار والسياسيين واعتبر البعض استخدام الـ"توك توك" الطائر في تنقلاته نوع من البذخ.

وكان صلاح عبده خليل، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شربين بالدقهلية، قال إنه اخترع طائرة هليكوبتر بخامات بسيطة، وأنه استخدم أجزاء قديمة لاختراع طائرة بثلاث عجلات تشبه في شكلها على الأرض الـ"توك توك"، وفي حالة نجاح التجربة ووقوف الدولة بجانبه يمكن إتناجها بتقنيات أعلى وبخامات أفضل بكثير، ووقتها يمكن أن تحقق الدولة إنجاز جديد لها في صناعة الطائرات.

وأكد خليل، 65 سنة، والمقيم بقرية دنجواي مركز شربين، أن الاختراع عبارة عن سيارة وطائرة في نفس الوقت، وأنه بالفعل أنهى جميع تجاربه عليها لكنه لم يتمكن من الحصول على تصريح من الجهات المختصة للطيران بها.

ووفقا لبحث أجرته "بي بي سي" تبين أن تكاليف الوقود لمروحية خان يكلف 10 جنيهات إسترليني للكيلومتر الواحد، أي أكثر بكثير مما أدعى وزير الاستعلامات ويضاف إلى ذلك التكاليف الأخرى لاستخدام المروحية مثل الصيانة على سبيل المثال.

ورغم أن تكاليف استخدام المروحية أعلى مما زعم الوزير إلا أن المدافعين عن استخدامها يسوقون أسبابا أخرى، منها الاعتبارات الأمنية، وكذلك عدم الاضطرار لاستخدام عناصر أمن بمركباتهم لمرافقة رئيس الوزراء، وهو ما يساعد في تخفيف أزمة الاختناق المروري.

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي في باكستان، الأمر بشيء كبير من السخرية وتعجب أحدهم قائلا: "من يومين صرح إنه سيتخلى عن الخدم ويكتفي بخادمين وسيترك القصر الرئاسي ويكتفي بغرفه وصاله وسيارة واحده لتوفير المال.. السلطة مفسده".