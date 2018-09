قالت مندوبة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، إن السيناتور السابق، جون ماكين، ترك رسالة للرئيسين الروسي والأمريكي قبل وفاته.

وكتبت باور على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن ماكين قال في رسالته رسالة وداع لفلاديمير بوتين ودونالد ترامب: "أمريكا ستبقى قريبة من أصدقائها وحلفائها".

وبحسب "سكاي نيوز" لفتت الدبلوماسية الأمريكية السابقة إلى حقيقة أن ماكين نفسه خطط بشكل دقيق لكل التفاصيل المتعلقة بجنازته، مؤكدة أن دعوة ماكين لرئيس أوكرانيا بيترو بوروشنكو حضور جنازته، وطلبه أن يقف إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، لم تكن من قبيل الصدفة.

ويعتبر السيناتور عن ولاية أريزونا، جون ماكين، أحد الساسة الأكثر نفوذا في الولايات المتحدة، فمنذ عام 1982 كان عضوا في مجلس النواب، ثم عضوا في مجلس الشيوخ، واتخذ ماكين موقفا متشددا للغاية تجاه موسكو، وكان من أشد منتقدي القيادة الروسية، ومن الدعاة إلى تشديد العقوبات ضد روسيا وتوسيع حلف الناتو في أوروبا باتجاه الحدود مع روسيا، وهو الذي وصف روسيا بأنها محطة وقود، متنكرة في هيئة بلد.

وتوفي ماكين في 25 أغسطس 2018 عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مرير مع سرطان الدماغ.

