قال اللواء سامح الكيلاني، مساعد وزير الداخلية السابق، إن عصابات الإتجار في المخدرات تخلط بعض المواد الكيماوية بمخدر "الاستروكس"، كي يصعب ضبطها عند دخولها البلاد.

وأضاف الكيلاني، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحكومة أدرجت 11 مادة من التي تدخل في تصنيع "الأستروكس" ضمن جداول المخدرات.

وأكد أنه يتم ضبط هذه المواد وإرسالها للطب الشرعي لإثبات كونها مخدر من عدمه، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبطت 10 كيلوجرامات في المطار، وضبطت 23 كيلوجراما منذ قرابة شهرين.

وتابع: "تأثير سيجارة البانجو مش زي تأثير سيجارة الفودو، والفودو أقوى بـ30 مرة، لأنه بيخش على المخ مباشرة".