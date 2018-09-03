قال المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن حركة مسير القطارات تعمل بانتظام على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أن العمل داخل الهيئة قائم على قدم وساق، لتنفيذ مشروعات التطوير وتحديث البنية الأساسية لمنظومة النقل، وأن السكك الحديدية سيحدث بها طفرة كبيرة.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، أن الغرض من الجولات الميدانية المفاجئة والتفتيش المفاجئ هو إعادة الانضباط للعاملين بالهيئة، خاصة العاملين بالوظائف الحرجة، والذى يتضمن مراجعة شاملة فى مواقع العمل، وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفى، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، وبهدف توفير سلامة وأمان حركة مسير القطارات، مشيرا إلى أن أى عامل سيقصر فى أداء واجبه الوظيفى سيتم إحالته للتحقيق.

وأكد أنه لن يسمح بوجود تخاذل داخل المنظومة، وأنه سيعمل على توفير جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.