أعلنت وزارة المالية السعودية، الإثنين، إصدارها صكوكا محلية بقيمة 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، عبر إعادة فتح الطرح رقم (07 - 2018)، وقالت وزارة المالية السعودية، في بيان لها، نشرته على موقعها الإلكتروني، إن إجمالي حجم الطرح بعد إعادة فتحه، صعد إلى 7.465 مليارات ريال (1.990 مليار دولار)، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وقسمت الوزارة الإصدار الأخير (4 مليارات ريال)، إلى ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 2.250 مليار ريال (600 مليون دولار) لصكوك تُستحق في 2023، بينما الشريحة الثانية تبلغ 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) لصكوك تُستحق في 2025، والشريحة الثالثة تبلغ 1.250 مليار ريال (333.3 مليون دولار) تُستحق في 2028.

ولجأت المملكة إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، بعد تأثر إيراداتها المالية بهبوط أسعار النفط الخام - مصدر الدخل الرئيس - منذ منتصف 2014.