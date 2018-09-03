توقع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن تكون مصر أفضل كثيراً في الفترة المقبلة، مؤكدا بقوله "مستحيل أقول كلام مش صدق.. ودي حقيقة مصر بتتحسن، وهتبقى أحسن".

وأضاف التراس، في كلمة له على هامش تكريم أوائل الثانوية العامة المنعقد حالياً في الهيئة، أنه كان مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وكان يعمل معه في قصر الاتحادية الرئاسي، ورأى حجم المجهود الكبير الذي يبذله الرئيس على جميع المستويات.

ولفت رئيس "العربية للتصنيع" إلى أن مشاكل مصر كثيرة جداً، ويعمل عليها جميعها، وكل العمل يسير بالتوازي، مضيفاً: "لو تشوفوا حجم المجهود من رئيس الدولة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والأمن القومي والسياسي، هتعرفوا إنه في جميع الاتجاهات".