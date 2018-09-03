"العمر راح وشقاه".. "حسين" يفقد حياته بـ30 طعنة أمام زوجته وأولاده

شهد شارع الاعتماد بمنطقة إمبابة، جريمة بشعة، السبت الماضي، عبارة عن قتل وترويع وسرقة، اقتحم خلالها 3 أشخاص، منزل شاب في العقد الثالث من عمره، واحتجزوا زوجته وأبنائه الثلاثة، داخل إحدى غرفها، بعدما قيدوهم بالحبال، وشلوا حركة الشاب وسددوا له عدة طعنات (قرابة الـ30 طعنة)، في مختلف أنحاء جسده، وسرقوا تحويشة عمره، مبلغ 50 ألف جنيه، وهواتف محمولة، ومشغولات ذهبية وفروا هاربين.

التفاصيل التي جاءت في الواقعة، من خلال ما جاء على لسان الزوجة، الشاهدة الوحيدة على جريمة قتل زوجها، وأيضًا تحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة جاءت كالتالي:

- شاب مذبوح في شقته

كانت عقارب الساعة تشير إلى الواحدة بعد منتصف الليل يوم السبت الماضي، حين اقتحم 3 أشخاص شقة الشاب "حسين يوسف"، في العقد الثالث من عمره، والكائنة في شارع الاعتماد بإمبابة، ووثقوا زوجته وأبنائه الثلاثة، واحتجزوهم داخل إحدى الغرف، وشلوا حركة المجني عليه.

وبدأ الجناة في التعدي على الشاب بالضرب والسباب، حتى تمكنوا من معرفة مكان مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، وسرقوه، بعد أن سددوا له نحو 30 طعنة بالأسلحة البيضاء، حيث استولوا على كمية من المشغولات الذهبية والهواتف المحمولة وفروا هاربين.

- صرخات وبركة من الدماء

صرخات الزوجة لم تنته حتى وصلت إلى عدد من الجيران الذين توجهوا إلى مصدر الصراخ، وتمكنوا من فك قيدها، وأبلغوا قسم شرطة إمبابة بوقوع جريمة قتل.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، وبدأت القوات في فحص مسرح الجريمة.

وجاءت تفاصيل المعاينة، وفقا لمحضر الشرطة، كالتالي:

1- وجود آثار طعنات كثيرة في جسد المجني عليه.

2- بركة من الدماء في صالة الشقة.

3- آثار بعثرة في محتويات الشقة، مما يؤكد أن المجني عليه حاول مقاومة الجناة فمزقوا جسده بالأسلحة البيضاء.

- تشريح الجثة.. والبحث عن الجناة

عقب الانتهاء من معاينة المباحث، أخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، المستشار وائل الدرديري، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، فانتقل محمد شرف رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، إلى مسرح الجريمة، وأجرى معاينة تصويرية لمكان الواقعة.

وناظرت النيابة جثة المجنى عليه، ثم قررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها، لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحديد مرتكبيها، ودوافع الجريمة، ومناقشة أسرة المجني عليه، حول ملابسات الواقعة.

وعقب الانتهاء من مناظرة النيابة، عقد اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، اجتماعا، لضباط مباحث إمبابة وشمال الجيزة، على رأسهم العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة.

واستعرض اللواء رضا العمدة، خطة البحث، للتوصل إلى الجناة، وشملت الآتي:

1- فحص علاقات المجني عليه.

2- مناقشة الزوجة مرة أخرى.

3- مناقشة شهود العيان.

4- فحص المحلات التجارية القريبة من مسرح الجريمة، لبيان عما إذا كانت هناك كاميرات التقطت صورا للمتهمين أثناء تنفيذ الجريمة من عدمه.

- 50 ألف جنيه وتحديد المتهمين

بدأ فريق البحث في مناقشة الزوجة، والتي أكدت بأن هناك 3 أشخاص اقتحموا الشقة، واحتجزوها هي وأبنائها وقيدوهم، واستولوا على مبلغ مالي 50 ألف جنيه، ومشغولات ذهبية، والهواتف المحمولة، بعدما مزقوا جسده بالأسلحة البيضاء، وفروا هاربين.

وبمجرد الانتهاء من سماع أقوال الزوجة، وعدد من شهود العيان، بدأ فريق البحث في الآتي:

1- فحص علاقات المجني عليه.

2- فحص الأشخاص الذين يعلمون أن لديه مبلغ مالي كان سيستأجر به "كافية"، كمشروع تجاري لأولاده الثلاثة.

3- فحص المترددين عليه، والمشتبه فيهم (مرتكبي مثل تلك الجرائم).

وأسفرت جهود البحث، عن تمكن القوات من تحديد هوية المتهمين المشتبه فيهم بارتكاب الواقعة، بحسب ما جاء من مواصفات على لسان زوجة المجني عليه، وأمر اللواء رضا العمدة، بإعداد عدة مأموريات لضبطهم.