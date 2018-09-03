افتتح الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب، والدكتور محمد هشام وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، أمس، الملتقى الثامن لطلاب الجدد بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والذى يستمر لمدة 4 أيام تحت عنوان "الطريق إلى البالطو"، بهدف تعريف الطلاب المستجدين بأقسام كلية الطب وطبيعة الكلية ونوعية الدراسة التي ترتبط بها.

وأكد جابر، خلال اللقاء، على توافق رؤية الجامعة مع رؤية الدولة التي أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة، باعتبار العام القادم هو عام التعليم، وأن الدولة تولي كل الاهتمام للتعليم والصحة في تلك المرحلة.

وأوضح أن لجنة القطاع الطبي بكلية الطب جامعة الإسكندرية وضعت خطة لتطوير المناهج أعد لها منذ أكثر من عام، اعتمدت على زيادة الفترة التدريبية لرفع مستوى الخدمة الصحية والطبية المقدمة، بما يحقق تخرج طبيبا أكثر تدريبا وتأهيلا لسوق العمل، منوها أن التعليم القبل الجامعي يختلف عن مرحلة التعليم الجامعي، إذ يعتمد على البحث وتنمية المهارات والتعلم الذاتي، مشيرا إلى الجامعة أنشأت مركزا للتطوير الوظيفي وريادة الأعمال، ينظم دورات تدريبية وورش عمل بالمجان في أكثر من مجال لتنمية الشخصية.

وأوضح الدكتور أحمد عثمان للطلاب، أن كلية الطب تحتاج إلى جهد وبحث ودراسة، وشرح المقومات اللازم توافرها في طالب كلية الطب من مقومات نفسية وذهنية وعصبية، مؤكدا على ضرورتها في التعامل مع المرضى، موضحا أن النظام الجديد الذي سيسري على طلاب كلية الطب اعتبارا من العام الجامعي الحالي 2018-2019، والذي سيمنح ترخيص مزاولة المهنة بعد اجتياز اختبار قومي، سيعقد في نفس الوقت على مستوى كليات الطب بالجمهورية.

وشرح الدكتور محمد هشام وكيل كلية الطب، تفاصيل نظام الدراسة الجديد بكليات الطب ابتداءً من العام الجامعي 2018-2019، موضحا أنه سيقسم إلى 5 سنوات دراسة أكاديمية، بالإضافة إلى سنتين امتياز، مؤكدا على طبيعة الدراسة بكلية الطب التي تحتاج قدرات وطبيعة خاصة للطالب المقبل عليها.