أطلقت وزارة الشباب والرياضة -الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني - ، بالتعاون مع إذاعة البرنامج العام، مسابقة تحت عنوان (أولاد بلدي)، للمرحلة العمرية من 15 - 30 سنة، و تذاع يومياً حتي 30 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب.

وتعرض المسابقة صور شبابية مضيئة إيجابية ناجحة لتسلط الضوء عليهم وإبراز إنجازاتهم في جميع المجالات (السياسية، الرياضية، العلمية، الثقافية، الأدبية، الفنية، الغنائية، ريادة الأعمال)، وغيرها.

وتذاع كل حلقة في تمام الساعة الرابعة و 10 دقائق عصراً، على موجات إذاعة البرنامج العام، وسؤال كل حلقة عن بطل شاب من أبناء مصر مثل محمد صلاح وإبراهيم حمدتو وجيسيكا فكري وفريدة عثمان، وغيرهم، والمسابقة من إعداد وتقديم أحمد القصبي ومروة شتلة.

و تقدم وزارة الشباب والرياضة جوائز مالية للفائزين قدرها 15000جنيه بإجمالي 30 فائز ولكل فائز 500 جنيه، ويمكن المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة أو الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".