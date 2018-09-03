قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، "عاوزين نهون على المواطن ونقف بجانبه ونمد له يد العون، وأبسط شيء نخفف الأسعار بالمعارض التي يسهل السيطرة على الأسعار الموجودة بها".

جاء ذلك في أول مجلس تنفيذي لاستعراض مشكلات واحتياجات المحافظة، بحضور المهندس مختار الخولي، السكرتير العام، اللواء أحمد رأفت، السكرتير المساعد، أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأضاف شاروبيم، أن العام الدراسي ليس فقط متابعة استعدادات المدارس، ولكن علينا أو نساعد المواطن من خلال بعض المعارض للزي المدرسي، والكتب والكراسات ونحاول نشارك في مبادرة "كلنا واحد" التي تنفذها وزارة الداخلية.