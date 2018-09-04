أستاذ طب نفسي ينصح بضرورة الحصول على إجازة أسبوعية وأخرى سنوية

نصح الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، بضرورة الحصول على الإجازة الأسبوعية وعدم ممارسة أي عمل بها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"المذاع عبر فضائية "dmc" أنه يجب الحرص على الحصول على إجازة سنوية أسبوع أو أسبوعين والتنزه خلالها مهما كانت الظروف للفصل بين ضغوط العمل والحياة.

وأكد المهدي أن الحياة بها العديد من المنغصات ولكنها أيضًا بها أشياء جيدة، مشيرًا إلى أنه يرتاح نفسيًا من تجوله على الكورنيش مثلا وتناوله لـ"كوز درة" أو "قرطاس ترمس" وأنه يعتبر ذلك هو العلاج النفسي المناسب له.

وحذر أستاذ الطب النفسي من المشاجرات التي تقع بين الزوجين أمام الأطفال نظرًا لخطورتها البالغة على نفسية الطفل.