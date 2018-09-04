دينا سالم: أتمنى عمل لقاء مع بيل جيتس ومحمد بن راشد

قالت الإعلامية دينا سالم، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن أخبار الاقتصاد في مصر يتابعه رجال الأعمال بشكل كبير، مؤكدة أن هدف برنامجها هو الوصول إلى الشريحة الأكبر من الجماهير المصرية والعربية، ذلك لأن البرنامج يقدم فقرات أقرب إلى الناس ويفتح حلقات مباشرة مع الجمهور بشكل به تفاعل واضح.

وأضافت سالم، في تصريحات صحفية لها: "نحن بحاجة إلى الوقت لانتشار ثقافة ريادة الأعمال، ويسعى البرنامج إلى تقريب الاقتصاد للناس عبر عرض أفكار لمشاريع صغيرة ومتوسطة، واصفةً الأمر بأنه تحدٍ كبير".

وأكدت الإعلامية أن "خلطة نجاح البرنامج هي العمل بشكل مستمر وعدم الاعتقاد أن القناة مصرية، ولا يراها أحد لأن الجميع يرى عمل الآخر"، مشددةً على أن البرنامج يسعى لرفع سقف المنافسة وعدم حصر نفسه في قالب معين، لأنه ينافس قنوات إقليمية تتفوق علينا في التمويل والإمكانات والبرنامج يحاول بالموارد لديه أن يتميز وأن يركز في البناء.

وتمنت دينا أن تُجري حوارًا مع رجل الأعمال العالمي "بيل جيتس" لأنه نجح في تحويل شكل الشركات والاقتصاد بل أن لديه هو وزوجته جانبًا إنسانيًا ودائمًا يتبرع بجزء كبير من أرباحه للتطوير وأعمال الخير، فيما تمنت عربيًا إجراء حوار مع نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد ومعرفة كيف نجح في تحقيق نهضة الإمارة، وحولها إلى نموذج عالمي، مشيدةً بالبساطة والتواضع والفكر المنفتح لديه.

وقالت الإعلامية إن البرنامج يهتم في الفترة الحالية برجال الأعمال ورواده لأنهم في وقت قليل نجحوا في الوصول إلى النجاح.

لفتت إلى أن عملها كمذيعة إقتصادية لم يكن تفضيلًا لهذا القطاع تحديدًا بل دائما يقع في نصيبها بسبب آدائها، خاصةً وأنها حاصلة على الماجيستير في إدارة الأعمال، مؤكدةً أن الاقتصاد ممتع لأنها تقابل شخصيات فعالة لديهم أفكار، كما أنه المحرك الاساسي لكل شئ موضحة أن كل عمل له صعوبة ما، ولهذا يجب وجود متابعة يومية ومعرفة الأحداث، كما أن الخبرة تجعل الأمر أسهل.