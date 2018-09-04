قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، إن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستطرح 112 قطعة أرض خدمية، بأنشطة مختلفة بمساحات تتراوح بين 405 و110442 متر مربع، في 13 مدينة جديدة، لدفع عجلة التنمية بها من خلال توفير الفرص الاستثمارية المختلفة.

وفيما يتعلق بشروط الأراضى المطروحة، أوضح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقاريةأ، أن الراغب في الحجز سواء "فرد، شركات قائمة" يتقدم بطلب الحجز متضمناً نسبة سداد مقدم الثمن، لا تقل عن 25% من ثمن الأرض، وفقاً للضوابط الواردة بكراسة الشروط، المتوافرة بجهاز المدينة المطروح بها الأراضي فقط، موضحاً أنه على الراغب في الحجز التقدم لشراء كراسة الشروط، ابتداءً من الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر الجاري من مقر جهاز المدينة التي يرغب في الحجز بها.

وأشار السباعي إلى أنه يتم تخصيص الأرض لمقدم طلب الحجز المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن، لا تقل عن 25 % من إجمالي ثمن الأرض، وفي حالة تساوي أعلى نسبة سداد مقدم الثمن يتم إجراء قرعة بينهم ويتم سداد باقي قيمة الأرض من خلال استكمال سداد نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بطلب الحجز، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية بالإضافة إلى 0.5% مصاريف مجلس الأمناء، خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالموافقة على الحجز، وسداد باقي الثمن في حالة التقسيط للباقي على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات.

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه لا يسمح بتعديل الاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات بعد تخصيص الأرض لشخص أو شركة، موضحاً أنه يتم الطرح طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 وأحكام اللائحة العقارية، وتقدم العروض ابتداءً من الأحد الموافق 21 أكتوبر المقبل وحتى الأربعاء 31 من ذات الشهر، بمقر جهاز المدينة المختص.

وحول أنشطة الأراضي التي سيتم طرحها، أضاف عباس، أنه في مدينة القاهرة الجديدة تخصص الأرض لأنشطة حضانة، نادٍ رياضي، تجاري إداري، نادٍ اجتماعي، مستشفى، وفي مدينة الشيخ زايد لأنشطة تجاري، تجاري إداري، حضانة، مركز طبي، وفي العبور حضانة، تجاري، محطة خدمة وتموين سيارات، تجاري إداري، طبي، سكني إداري تجاري، وفي دمياط الجديدة حضانة، مركز طبي، مستشفى، نادٍ اجتماعي، محطة خدمة وتموين سيارات، وفي مدينة العاشر من رمضان، مركز طبي، تجاري إداري، تجاري، حضانة، تعليمي مدارس، وفي الشروق نادٍ اجتماعي، تجاري، تجاري إداري سكني، وفي مدينة 6 أكتوبر، إداري، ترفيهي، طبي، تجاري إداري، مركز طبي، مخبز، وفي مدينة بدر، مدرسة، حضانة، طبي، دار مناسبات، تجاري، تجاري إداري، وفي السادات، تجاري إداري سكني، تجاري إداري، تجاري، وفى حدائق أكتوبر مستشفى، حضانة، نادٍ رياضي، مول تجاري، محطة تموين سيارات، وفي أخميم الجديدة نادٍ اجتماعي، مركز طبي، تجاري، وفي مدينة المنيا الجديدة، نشاط حضانة، وفي 15 مايو، نشاط حضانة.

وأشار إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضى المطروحة، متاحة على الموقع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (www.newcities.gov.eg)، ويتم مراجعة إدارة المشروعات بالجهاز المختص، للاستفسارات.