طالبت النائبة أنيسة عصام حسونة، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بإصدار قراره إلى مديريات التربية والتعليم بمنع التلاميذ من حمل أو استخدام التليفونات المحمولة والدخول بها إلى المدارس بمختلف المراحل التعليمية، لما له من تأثيرات سلبية على العملية التعليمية بأكملها، وعلى تركيز التلاميذ، والتأكيد على أن المدارس مكان للعلم والتعلم وليس لتبادل الألعاب أو الصور من خلال "الموبايلات".

وأضافت حسونة، في بيان، اليوم، أن التلاميذ في حاجة إلى إعادة القيم الاجتماعية الرفيعة باحترام المدرس والمدرسة التي تعد مكان مقدس، لنهل العلم، مؤكدة أن مجرد دخول التلاميذ ومعهم "الموبايلات" هو تقليل من احترام المدرس والمدرسة، والاستهانة بالعملية التعليمية بأكملها.

وتابعت: "على وزير التربية والتعليم سرعة إصدار هذا القرار لما له من أهمية قصوى لا سيما في ظل تنامي سيطرة هذه الظاهرة على عقول وتركيز التلاميذ، وأصبح الموبايل لصيق بيد وعقل التلميذ، مما يجعله مشتت وغير قادر على التحصيل العلمي".

وأكدت أن الكثير من الدول أصدرت هذا القرار، وجرى تطبيقه منذ بداية العام السابق، قائلة: "نحن تأخرنا كثيرًا في تطبيقه، ولا ننسى حالات الغش التي حدثت من خلال التليفونات المحمولة وسماعات البلوتوث، التي أدت الى إلغاء العديد من الامتحانات لا سيما الثانوية العامة".