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"الري": لا تنتظروا سقوط أمطار من اليوم وحتى الخميس

"الري": لا تنتظروا سقوط أمطار من اليوم وحتى الخميس

حرق صور ترامب ومبعوثيه أمام مكتب القنصلية الأمريكية في الضفة الغربية

حرق صور ترامب ومبعوثيه أمام مكتب القنصلية الأمريكية في الضفة الغربية

محافظ كفر الشيخ: "الوزراء" وافق على إقامة مصنع بتروكيماويات بمطوبس

محافظ كفر الشيخ: "الوزراء" وافق على إقامة مصنع بتروكيماويات بمطوبس

لجنة "قيادات جامعة القاهرة" تجري مقابلات لاختيار مديري وأمناء الكليات

لجنة "قيادات جامعة القاهرة" تجري مقابلات لاختيار مديري وأمناء الكليات

محافظ المنيا: تنظيم معارض لمستلزمات المدارس في جميع المراكز بالمحافظة

محافظ المنيا: تنظيم معارض لمستلزمات المدارس في جميع المراكز بالمحافظة

"صحة الغربية": انتهاء 70% من عمليات قوائم الانتظار بمستشفيات المحافظة

"صحة الغربية": انتهاء 70% من عمليات قوائم الانتظار بمستشفيات المحافظة

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بائعة خبز محرومة من «العيش المدعم» لضياع بطاقتها: باب النجار مخلع

بائعة خبز محرومة من «العيش المدعم» لضياع بطاقتها: باب النجار مخلع

طبيب يتجول فى القرى الفقيرة للكشف على مرضى القلب مجاناً: 100 حالة كل أسبوع

طبيب يتجول فى القرى الفقيرة للكشف على مرضى القلب مجاناً: 100 حالة كل أسبوع

إعلاميون صغار على خشبة مسرح الأوبرا: طلّع «الموهبة» اللى جواك

إعلاميون صغار على خشبة مسرح الأوبرا: طلّع «الموهبة» اللى جواك

«محمود»: «رقبتى كانت تحت إيد مديرى.. يا تسمع الكلام يا هقطع عيشك»

«محمود»: «رقبتى كانت تحت إيد مديرى.. يا تسمع الكلام يا هقطع عيشك»

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كتاب أمريكى: كيف تنجح فى مناخ بلا أخلاق ولا رحمة؟

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