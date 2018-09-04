أحال حسني درويش، نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط، 14 من العاملين بالقطاعات الخدمية للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم دون سند قانوني ووجود عدد من المخالفات الإدارية حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجزاءات الرادعة للمخالفين والمقصرين في أداء عملهم.

وأوضح منتصر هريدي، رئيس الوحدة المحلية بأم القصور التابعة لمركز منفلوط، أنه جرى شن حملات مفاجئة على وحدة طب الأسرة والوحدة البيطرية والوحدة الزراعية ومكتب التموين، فضلا عن الاطمئنان على مدى استعداد المدارس للعام الدراسي الجديد بالمرور على مدارس (الشهيد الكومي والمدور الابتدائية والإعدادية بنات بأم القصور) وبمشاركة مسؤول الإشغالات والبيئة والمتابعة والتنظيم وحماية الأراضي وأملاك الدولة ومسؤول النظافة بالوحدة وذلك لمتابعة العمل بالقطاعات الخدمية المختلفة.

وأضاف هريدي، أنه جرى المرور على وحدة طب الأسرة بأم القصور ومتابعة أرصدة الأمصال والتطعيم وألبان الرضع وأدوية الطوارئ مما أسفر عن إحالة 10 من العاملين بالوحدة للتحقيق بينهم طبيب أسنان و6 فني تمريض وفني إحصاء ومراقب صحي وفني معمل لتأخرهم عن مواعيد العمل ورفع مذكرة للدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بهذه المخالفات.

ولفت إلى المرور على الوحدة البيطرية وتبين تغيب 3 موظفين وإحالتهم للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل المقررة، كما جرى متابعة وحدة التضامن الاجتماعي بالقرية وتلاحظ عدم تواجد عامل الوحدة بمقر عمله دون سند قانوني وقد تم إحالته للتحقيق.

وقال رئيس الوحدة المحلية بأم القصور، إنه جرى إزالة فورية لـ 3 حالات تعد مخالفة بالحفر والبناء على الأراضي الزراعية بحوض الرمال البحري والعيلة بقرية أم القصور على مساحة 2.5 قيراط بمساحة 440 م وذلك بمشاركة وحدة حماية الأراضي والتنظيم بالوحدة المحلية وبالتعاون مع الجهات المعنية حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى تكثيف أعمال رفع مخلفات النظافة بكافة المناطق والشوارع الضيقة وتوسعة الشوارع وتمهيدها وتهذيب مقلب القرية العمومي بمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية، موضحا أنه جرى متابعة أعمال إضافات المواليد بمكتب تموين أم القصور وإجراءاتها للمواطنين حيث جرى تفعيل عدد 1002 خدمة مميكنة من بداية سريان قرار وزير التموين حتى الآن، لافتا إلى المرور على الوحدة الزراعية بأم القصور وتوفير عدد 1000 شيكارة سماد يوريا 46% لاستكمال رصيد موسم صيفي ليتم توزيعها على المزارعين أصحاب الحيازات الزراعية.