أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، خطابين إلى المنطقة الإعلامية الحرة، وخالد الغنيمي رئيس قناة "إل تي سي"، يتضمن نص قراري وقف بث القناة وبرنامج "صحِ النوم" لمدة أسبوعين.

كما أرسل خطابين مماثلين إلى المنطقة الإعلامية الحرة وخالد محيي الدين، رئيس قناة "الحدث اليوم"، يتضمن نص قرار وقف برنامج "ملعب الزمالك" لمدة أسبوعين، الذي صدر في أول سبتمبر الجاري.

وقال أحمد سليم، أمين عام المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، في تصريح لـ"الوطن"، إنه جرى الاتفاق مع المنطقة الإعلامية الحرة على بدء تنفيذ وسريان قرار وقف بث قناة "إل تي سي"، بدءا من غد الأربعاء في التاسعة صباحا.